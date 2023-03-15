هالاند: هذا ما قلته لجوارديولا بعد استبدالي ضد لايبزيج.. وشعرت بالتعب من احتفالاتي

كشف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عما قاله لمدربه بيب جوارديولا عقب استبداله في مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

واكتسح سيتي منافسه لايبزيج بسبعة أهداف دون رد مساء الثلاثاء في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سجل منهم هالاند وحده خمسة أهداف.

وتحدث المهاجم النرويجي عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "تسجيل خمسة أهداف والفوز بسبعة أهداف أمر مدهش".

وعن أي هدف من الخمسة يفضلهم قال: "الأمر غير واضح في رأسي، أتذكر فقط التسديد ولكنني لا أفكر".

وأردف "لقد كنت متعبا للغاية بعد احتفالاتي".

وأكمل المهاجم النرويجي "نقطة قوتي هي تسجيل الأهداف، هل يجب أن أكون صادقا؟ سجلت الكثير من الأهداف اليوم ولكنني لم أفكر في هذا، كنت أفكر فقط في وضع الكرة في الشبكة".

وتابع "الكثير من الكرات تعين علي وضعها في المكان الذي لا يتواجد فيه حارس الرمى".

وعن خطة سيتي في المباراة قال: "تدربنا على الضغط وخاصة أننا في ملعبنا وتعين علينا الركض والضغط، نحن جيدون للغاية في استعادة الكرة، في رأيي يجب أن نفعل ذلك أكثر".

وواصل "يجب أن نستخدم ذلك الضغط فهناك الكثير من المسحات لنا لنلعب فيها، مقارنة بالموسم الماضي نستطيع اللعب بمهاجم متأخر، وهذا ما أحاول فعله".

وعما قاله لجوارديولا عقب استبداله قال: "قلت له أحببت فكرة تسجيل هاتريك مرتين، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟".

وحقق هالاند بتلك الأهداف الخمسة عدة أرقام استثنائية.

أصبح المهاجم النرويجي ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في 2012.

هذا بالإضافة للبرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسيك ضد باتي بوريسوف في عام 2014.

وأصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في دوري ابطال أوروبا بعمر الـ22 عاما و236 يوما.

كما أن ذلك الهاتريك أصبح هو الخامس للمهاجم النرويجي خلال الموسم الجاري وهو أكثر بثلاثة هاتريك على الأقل من أي لاعب آخر في الخمس دوريات الكبرى خلال الموسم الجاري.

وأصبح هالاند أول لاعب من فريق إنجليزي يسجل الهاتريك خمس مرات في موسم واحد منذ هاري كين مع توتنام في موسم 2016-2017.