إنتر يؤمن تأهله في أبطال أوروبا بعد مباراة سلبية ضد بورتو

نجح فريق إنتر في تأمين تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة سلبية ضد بورتو.

وحسم التعادل السلبي على ملعب بورتو تأهل إنتر، الذي حقق الفوز بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

إثارة الوقت الضائع

شهدت المباراة سيطرة من فريق بورتو على الكرة بحثا عن التسجيل لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب مع اعتماد إنتر على الهجمات المرتدة.

ورغم 90 دقيقة سلبية بين الفريقين إلا أن الوقت بدل من الضائع شهد إثارة كبرى في المباراة.

واحتسب حكم اللقاء سبع دقائق وقت بدل من الضائع، ونجح دينزل دومفريس في إنقاذ هدفا محققا لبورتو بتشتيت الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 95.

وبعد دقيقة واحدة حرم القائم والعارضة فريق بورتو من معادلة النتيجة في الدقيقة 96.

إذ تصدى أندريه أونانا، لرأسية إيفان ماركانو قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن.

وفي نفس الدقيقة حرمت العارضة رأسية ماركو جرويتش.

غياب 12 عاما

وبلغ إنتر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نسخة 2011.

وبعد غياب 12 عاما نجح النيرازوري في التأهل مجددا إلى ربع النهائي.

وودع إنتر وقتها منافسات ربع نهائي دوري الأبطال لعام 2011 أمام شالكة الألماني بالخسارة ذهابا وإيابا.

ومنذ تلك النسخة لعب إنتر خمس مرات في دوري الأبطال وخرج من دور المجموعات ثلاث مرات بينما ودع من ثمن النهائي مرتين.

وحقق إنتر لقبه الأخير في نسخة 2010 عندما تغلب على بايرن ميونيخ في النهائي.