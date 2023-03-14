الرياضية السعودية: حارس الفيحاء يرفض شكوى طارق حامد

كشف تقرير سعودي عن حسم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء موقفه من رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد.

وفاز اتحاد جدة على الفيحاء بركلات الترجيح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء لن يرفع دعوى قضائية ضد طارق حامد بعد مقطع الفيديو الذي حمل عبارات غير لائقه من لاعب اتحاد جدة تجاه الحارس الصربي.

وأوضحت التقارير أن قرار الحارس الصربي جاء بعد انتشار مقطع فيديو للاعب الدولي المصري وهو يوجه له عبارات وألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين.

وتأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسم من خلالها اتحاد جدة الفوز.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الأول بعد تدخل قوي مع لاعب الفيحاء.

وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.