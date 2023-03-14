سلة - مصدر من الاتحاد السكندري يكشف الاتفاق مع محترف جديد لتعويض كيندال

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 23:41

كتب : هاني العوضي

دومينيك جونسون - كرة سلة الاتحاد

اتفق الاتحاد السكندري مع محترف جديد لتعويض كيندال ديكس لاعب فريق كرة السلة الذي تعرض للإصابة.

وتعرض كيندال ديكيس محترف فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة لإصابة في الكتف، وكشف نادي الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع دومينيك جونسون لاعب الرياضي اللبناني لنهاية الموسم.

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وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "هناك اتفاق لتدعيم صفوف فريق السلة بالأمريكي دومينيك جونسون لاعب الرياضي اللبناني بدلا من كيندال ديكس المصاب".

وأوضح "هناك اتفاق مع اللاعب بالفعل ويتبقى فقط التوقيع الرسمي".

وكشف "تم عرض 5 أسماء على هنريك رودل مدرب الفريق، والاختيار جاء بناء على وجهة نظره الفنية".

وشارك دومينيك جونسون في آخر مواجهة للرياضي اللبناني أمام نفط الجنوب ولعب لمدة 33 دقيقة وسجل 21 نقطة.

واختتم المصدر تصريحاته "إصابة كيندال ستة أسابيع وقد تصل إلى شهرين، لذلك سيتم استبداله بدومينيك جونسون من أجل نهائيات الدوري".

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري السوبر يوم 24 مارس الجاري.

وأنهى الاتحاد السكندري منافسات دور المجموعات في الصدارة بالتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة.

ويلعب الاتحاد أمام الفائز من مواجهة مصر للتأمين ضد سبورتنج في ربع النهائي.

وجاء ترتيب مجموعة دوري السوبر:

1- الاتحاد السكندري 27 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

2- الأهلي 27 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- الجزيرة 21 نقطة

5- سموحة 19 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

6- طلائع الجيش 19 نقطة

7- المصرية للاتصالات 17 نقطة

8- مصر للتأمين 15 نقطة

مواعيد ونظام دوري السوبر

قبل ربع النهائي تقام المباريات التأهيلية بنظام Best of 3 بين السابع والعاشر، وبين الثامن والتاسع.

وينطلق الدور ربع النهائي بنظام Best of 5 (الفائز بحاجة لـ 3 انتصارات من أجل التأهل) يوم 24 مارس.

وتلعب المباريات يومي 24 و25 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الخامسة -إن تطلبها الحسم- يوم 2 أبريل.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام بنفس النظام في أيام 5 و8 و10 و12 أبريل، على أن تقام الخامسة الفاصلة -إن لزم الأمر- يوم 13 من الشهر ذاته.

ويقام الدور النهائي بنفس النظام أيضا في شهر مايو، وحددت أيام 10 و12 و14 و16 و18 للمباريات.

الاتحاد السكندري كرة سلة الرياضي اللبناني دومينيك جونسون
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