تقرير أرجنتيني: حالة وفاة في حادث مروع لنجل رامون دياز

تعرضت عائلة رامون دياز مدرب الهلال السعودي لحادث مروع بحسب قناة "TYC" الأرجنتينة.

وكشفت القناة الأرجنتينية عن تعرض ميشيل نجل رامون دياز إلى حادث سير بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأودى الحادث بحياة زوجة نجل رامون دياز فيما تم نقل ميشيل إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.

وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.

صحيفة "الرياضية " السعودية ذكرت أن رامون دياز اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الفتح عقب تلقيه نبأ الحادث.

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الفتح.

وفاز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل محمد كنو وميشيل ديلجادو وأوديون إيغالو أهداف الهلال، فيما أحرز فراس البريكان هدف الفتح الوحيد.

وثأر الهلال من هزيمته أمام الفتح ببطولة الدوري السعودي وتأهل لمواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.

وكان الاتحاد قد ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح في ربع النهائي.