مؤتمر سباليتي: علينا تكرار عرضنا الرائع أمام فرانكفورت.. وفرص التأهل متساوية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

شدد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على أن مهمة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت لن تكون سهلة رغم تفوقه في مباراة الذهاب.

ويستضيف نابولي منافسه آينتراخت فرانكفورت غدا الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم النادي الإيطالي نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا بهدفين دون رد.

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وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لن نقلل من شأن آينتراخت، التأهل لا يزال 50-50 فقط ويجب أن نكرر عرضنا الرائع في مباراة الذهاب. كان ذلك غير عادي وليس من السهل تكراره. آينتراخت سيحاول تقديم شيئا مختلفا، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون متواضعين ومستعدين لأي شيء".

وشدد "الاختبار الآن هو نسيان ما حدث في الماضي والتركيز على إنجاز المهمة الآن. علينا دائما تذكر أن آينتراخت اجتاز مجموعة تضم توتنام ومارسيليا وسبورتينج. في العام الماضي فازوا خارج أرضهم على فريق برشلونة لذلك لدينا احترام كامل للعمل الذي يقوم به الفريق".

وواصل "من أجل الحصول على فريق رائع ، تحتاج إلى لاعبين رائعين، من المستحيل خلاف ذلك. قام نابولي بعمل جيد لتجميع هذه المجموعة من المواهب الرائعة، ثم من الواضح أنك تحتاج أيضا إلى صفات أخرى مثل التواضع ومعدل العمل والاحتراف والرغبة في مساعدة زملائك في الفريق وعدم جعل الأمر يتعلق بالفرد".

واختتم "رأيت اللاعبين يتعاملون مع العديد من المواقف الإيجابية والسلبية بشكل رائع ولا ينجرفون أبدا في دوامة أي من ردود الفعل. أريد أن أرى موقف فريق متعطش ويبحث عن الفوز دائما".

نابولي اينتراخت فرانكفورت
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