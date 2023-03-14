كأس ملك السعودية - الهلال يثأر من الفتح بثلاثية.. ويضرب موعدا مع اتحاد جدة

حجز الهلال مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الفتح.

وفاز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل محمد كنو وميشيل ديلجادو وأوديون إيغالو أهداف الهلال، فيما أحرز فراس البريكان هدف الفتح الوحيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي عند الدقيقة 67.

وثأر الهلال من هزيمته أمام الفتح ببطولة الدوري السعودي وتأهل لمواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.

وكان الاتحاد قد ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وسيغيب طارق حامد عن مباراة الاتحاد والهلال لتراكم البطاقات الصفراء.

فيما سيغيب علي البليهي عن مباراة الهلال والاتحاد بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة الفتح.

وكان الهلال قد خسر لقب النسخة الماضية من كأس الملك بعد السخارة في النهائي على يد الفيحاء بركلات الترجيح.

بينما غادر الاتحاد النسخة الماضية بعد الخسارة من الفيحاء أيضا بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.