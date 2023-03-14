مباشر أبطال أوروبا - سيتي (2)-(0) لايبزج.. جووووووول هالاند والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16.

ويلعب مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني، وبورتو البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

تابع تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ولايبزج من هنا

ق 24: جوووووووووول هالاند والثاني

ق 22: جووووووووول هالاند والأول

ق 20: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد احتساب لمسة يد

ق 19: ضغط قوي من سيتي وفرصة هدف ضائعة

ق 11: هالاند يهدر انفرادا مؤكدا

انطلاق المباراة

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ق 15: محاولات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

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