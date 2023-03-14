انتهت أبطال أوروبا - سيتي (7)-(0) لايبزج.. بورتو (0)-(0) إنتر

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ويلعب مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني، وبورتو البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 92: جووووووووووووول السابع دي بروين

ق 63: خروج هالاند

ق 58: جوووووووووووول هالاند

ق 54: جووووووووول هالاند والخامس

ق 48: جوووووووووووول جوندوجان والرابع

ق 47: جوووووووووووول هالاند والثالث

ق 38: الثالث يضيع من جوندوجان

ق 24: جوووووووووول هالاند والثاني

ق 22: جووووووووول هالاند والأول

ق 20: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد احتساب لمسة يد

ق 19: ضغط قوي من سيتي وفرصة هدف ضائعة

ق 11: هالاند يهدر انفرادا مؤكدا

انطلاق المباراة

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نهاية المباراة بالتعادل وتأهل إنتر ميلان

ق 80: محاولات مستمرة من بورتو للتسجيل ولكن دون جدوى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 15: محاولات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

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