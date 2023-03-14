انتهت أبطال أوروبا - سيتي (7)-(0) لايبزج.. بورتو (0)-(0) إنتر

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16.

ويلعب مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني، وبورتو البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

تابع تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ولايبزج من هنا

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 92: جووووووووووووول السابع دي بروين

ق 63: خروج هالاند

ق 58: جوووووووووووول هالاند

ق 54: جووووووووول هالاند والخامس

ق 48: جوووووووووووول جوندوجان والرابع

ق 47: جوووووووووووول هالاند والثالث

ق 38: الثالث يضيع من جوندوجان

ق 24: جوووووووووول هالاند والثاني

ق 22: جووووووووول هالاند والأول

ق 20: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد احتساب لمسة يد

ق 19: ضغط قوي من سيتي وفرصة هدف ضائعة

ق 11: هالاند يهدر انفرادا مؤكدا

انطلاق المباراة

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نهاية المباراة بالتعادل وتأهل إنتر ميلان

ق 80: محاولات مستمرة من بورتو للتسجيل ولكن دون جدوى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 15: محاولات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل مباراة بورتو وإنتر من هنا

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزج
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