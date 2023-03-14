بحثا عن إنجاز تاريخي.. عبد الحميد بسيوني يقود الأخضر لنهائي كأس ليبيا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

بسيوني مدرب الأخضر الليبي

قاد عبد الحميد بسيوني نادي الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا عقب الفوز على أهلي بنغازي.

وفاز الأخضر على أهلي بنغازي بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم أهلي بنغازي بهدف سجله التونسي شهاب الجبالي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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وأدرك سالم المسلاتي هدف التعادل لنادي الأخضر مستغلا تمريرة أنس الورفلي في الدقيقة 68.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، لينجح الأخضر في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4.

وسجل أري بابل (لاعب الإسماعيلي السابق) وسالم المسلاتي وحسن عباس وأكرم الزوي وصهيب بن سليمان للأخضر.

فيما أحرز أحمد كرواع وعلي يوسف وزكريا منصوري لأهلي بنغازي وأضاع كاديما كبانجو.

وتأهل الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه.

ويبحث بسيوني عن قيادة الأخضر لتحقيق اللقب التاريخي الأول في كأس ليبيا بعدما خسر النهائيات السابقة.

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عبد الحميد بسيوني
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