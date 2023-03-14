مؤتمر كلوب: 100% من الناس يعتقدون أن ليفربول ليس لديه فرصة أمام ريال مدريد

لا يزال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يمتلك فرصة للتأهل أمام ريال مدريد رغم الخسارة بخماسية في مباراة الذهاب.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "إذا كانت هناك فرصة 1% لنا أود أن أجربها، ونحن نحترم المنافسة وريال مدريد كثيرا".

وأضاف "أنا سعيد لوجودي هنا، وما قلته بعد مباراة الذهاب وهو أن ريال مدريد أكثر فريق تأهل للدور المقبل".

وواصل "لست متأكدا مما إذا كان هذا الموسم هو الذي لدينا فيه أفضل فرصة أم لا".

وأكمل "مع المخاطرة الهجومية التي يجب أن نتخذها علينا أن نتأكد من أننا نحاول تجنب الهجمات المرتدة".

وأردف "يجب أن نتحلى بالنشاط سواء بالكرة أو بدونها ويجب أن نضغط بشكل رائع في خط الوسط وعلينا تحمل المخاطر وتجنب الأهداف".

وشدد "للفوز بالمباراة يجب أن نكون جيدين للغاية ويجب أن نكون قمة مستوانا وهذا فقط لتحقيق الفوز وليس للتأهل، وهذا ما سنحاول فعله".

وأتم تصريحاته "من المحتمل ألا نتأهل ولكن 100% من الناس هنا يعتقدون أنه ليس لدينا فرصة، إذا كنت أنا الوحيد الذي يع تقد أن لدينا فرصة قليلة فلا بأس بذلك".

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد على ملعبه بخماسية مقابل هدفين في مباراة الذهاب.