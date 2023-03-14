في غياب أوباما.. الحزم يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى السعودي

استعاد فريق الحزم صدارة دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي) بعد الفوز على أحد بهدفين مقابل هدف واحد.

يوسف أوباما النادي : الحزم الحزم

وفاز الحزم ضمن منافسات الجولة 25 وقبل تسع جولات من النهاية.

وغاب يوسف أوباما عن قائمة الفريق أمام أحد، لتشهد المباراة غيابه الأول هذا الموسم.

ورفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطة واحدة عن أهلي جدة.

واستعاد الحزم نغمة الانتصارات مجددا بعد تعادله الجولة الماضية أمام القادسية بهدف لكل منهما.

وكان الحزم قد حقق ستة انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مع القادسية ثم ينتصر على أحد في الجولة الخامسة والعشرين.

ويلعب أوباما معارًا من الزمالك إلى الحزم حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتأهل أول 4 فرق في الترتيب بدوري الدرجة الثانية السعودي إلى القسم الأول.

وسبق للحزم الفوز مرتين بلقب هذه الدرجة، آخرها في 2021، لكنه هبط مجددا الموسم الماضي.