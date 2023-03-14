طريق الزمالك.. المحرق يفوز على السيب بثنائية في كأس الملك سلمان للأندية

حقق المحرق البحريني فوزا ثمينا على نظيره السيب العماني ضمن كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية).

وفاز المحرق على السيب بهدفين دون رد ضمن ذهاب الدور الأول من البطولة.

وسجل فيكتور موريلو وحسان بن حدوش هدفي المحرق في شباك السيب خلال المباراة التي أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

وتقام مباراة الإياب بين المحرق والسيب على ملعب الأخير يوم 4 أبريل المقبل ضمن الدور الأول من المسابقة.

ويلعب الفائز من المحرق والسيب أمام الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري ضد فحمان العماني في الدور الثاني من المسابقة.

وتتنافس الفرق الأربعة من أجل تحديد فريق واحد ينضم للمجموعة الثالثة من المسابقة رفقة الزمالك والنصر السعودي.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش.

قرعة دور المجموعات

المجموعة الأولى

الترجي التونسي

الاتحاد السعودي

(الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

الشرطة العراقي

المجموعة التانية

السد القطري

الوداد المغربي

الهلال السعودي

(طلائع الجيش - أهلي طرابلس - النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

الزمالك

(المريخ السوداني – تشرين السوري – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي)

النصر السعودي

(فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد

الرجاء المغربي

(الجيش الملكي – الاتحاد الليبي – البرج اللبناني – الوحدة الإمارتي)

(نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن -الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري)

قرعة الدور الأول

الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي

المريخ السوداني × تشرين السوري

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

الهلال السوداني × المنامة البحريني

الصفاقسي التونسي × قطر القطري

طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي

النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي

المحرق البحريني × السيب العماني

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري.