تشكيل دوري الأبطال – لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر أمام بورتو
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه لملاقاة بورتو في ملعب دراجاو اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر بهدف دون رد.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: ماتيو دارميان- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني
في الوسط: دينزيل دومفريز- نيكولو باريلا- هاكان تشالهان أوجلو- هنريك مخيتاريان- فيديريكو ديماركو
في الهجوم: إدين دجيكو- لاوتارو مارتينيز
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