تشكيل دوري الأبطال – ستونز وأكانجي يبدأن.. وهالاند يقود سيتي ضد لايبزيج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - كريستال بالاس × مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سيتي منافسه لايبزيج في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في لقاء الذهاب.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ناثان أكي- روبن دياز- مانويل أكانجي- جون ستونز

في الوسط الدفاعي: رودري

في الوسط الهجومي: جاك جريليش- إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: إرلينج هالاند

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزيج
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