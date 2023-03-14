كالتشيو ميركاتو: سان جيرمان يرصد 60 مليون يورو لخطف فلاهوفيتش

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

رصد باريس سان جيرمان 60 مليون يورو للتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش هداف يوفنتوس.

يوفنتوس ضم دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا في فبراير 2022 بعقد يمتد حتى 2026.

وبحسب موقع "كاتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن باريس سان جيرمان رصد 60 مليون يورو للتعاقد مع فلاهوفيتش خلال الصيف المقبل.

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وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان دخل سباق التعاقد مع فلاهوفيتش المطلوب أيضا في أرسنال الإنجليزي بناء على رغبة مدربه ميكيل أرتيتا.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس لن يقبل بأقل من 71 مليون يورو للتخلي عن خدمات فلاهوفيتش في الصيف المقبل.

صاحب الـ23 عاما شارك خلال 26 مباراة بالموسم الحالي مع يوفنتوس وسجل 10 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

وخاض فلاهوفيتش 47 مباراة منذ انضمامه للسيدة العجوز وسجل 19 هدف وصنع 6 آخرين.

يوفنتوس كان قد تعاقد مع فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو مقسمة على 3 سنوات.

بإضافة 11.6 مليون يورو رسوم إضافية منصوص عليها في لوائح فيفا.

يوفنتوس فلاهوفيتش
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