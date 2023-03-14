في الجول يكشف سبب غياب خماسي الزمالك ضد بلوزداد

شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها المدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا استعدادا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري غياب خمسة لاعبين عنها وهم عبد الله جمعة وعمر جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري.

فما هو أسباب غياب كل منهم؟ FilGoal.com يكشف.

لم تكتمل جاهزية كل من عبد الله جمعة وعمر جابر وذلك رغم مشاركتهما في مران أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

وكان عبد الله جمعة يعاني من إصابة بكدمة في وجه القدم.

أما عمر جابر فكان يعاني من شد في العضلة الأمامية.

فيما مازال يعاني شيكابالا من آثار نزلة البرد التي ألمت به قبل عدة أيام.

ومازال عبد الشافي ينفذ البرنامج التأهيلي الخاص به بسبب إصابة بكدمة في كاحل القدم.

فيما يغيب مصطفى الزناري عن المباراة لأسباب فنية.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بتسع نقاط يليه شباب بلوزداد بست نقاط ثم الزمالك والمريخ ولكل منهما أربع نقاط.