بطاقة صفراء و5 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على بطاقة صفراء خلال فوز فريقه النصر على أبها في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وسجل سامي النجعي وعبد الله الخيبري ومحمد مران أهداف النصر فيما سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها الوحيد.

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النصر حجز مقعدا في نصف نهائي كأس الملك ليواجه نظيره الوحدة الذي تغلب على الباطن 2-1.

فيما ينتظر اتحاد جدة الذي يضم الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي الفائز من مواجهة الهلال ضد الفتح يف نصف النهائي الآخر.

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ماذا قدم رونالدو أمام أبها؟

دقائق اللعب: 87

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 5

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 21 من 23

دقة التمرير: 91%

خلق فرص: 0

مراوغات ناجحة: 1 من 1 (100%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2 (100%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3 (67%)

كريستيانو رونالدو
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