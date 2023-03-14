بطاقة صفراء و5 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على بطاقة صفراء خلال فوز فريقه النصر على أبها في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وسجل سامي النجعي وعبد الله الخيبري ومحمد مران أهداف النصر فيما سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها الوحيد.

النصر حجز مقعدا في نصف نهائي كأس الملك ليواجه نظيره الوحدة الذي تغلب على الباطن 2-1.

فيما ينتظر اتحاد جدة الذي يضم الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي الفائز من مواجهة الهلال ضد الفتح يف نصف النهائي الآخر.

ماذا قدم رونالدو أمام أبها؟

دقائق اللعب: 87

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 5

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 21 من 23

دقة التمرير: 91%

خلق فرص: 0

مراوغات ناجحة: 1 من 1 (100%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2 (100%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3 (67%)