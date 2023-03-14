هل ضمن الأهلي والوداد المشاركة؟ ذا أثليتك تكشف جديد نسخة 2025 من مونديال الأندية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

حسم فريقا تشيلسي وريال مدريد تواجدهما في نسخة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستكون موسعة بمشاركة 32 ناديا لأول مرة.

وتقام نسخة 2025 بمشاركة 32 ناديا من مختلف القارات، وكان فيفا قد كشف من قبل عدد الأندية من كل قارة.

وكشف تقرير صحيفة ذا أثليتك ضمان تشيلسي وريال مدريد التواجد في نسخة مونديال 2025 بصفتهما بطلا دوري أبطال أوروبا عامي 2021 و2022.

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وأشار التقرير إلى أن رباعي أبطال أوروبا من 2021 وحتى 2024 تأكد مشاركتهم في كأس العالم للأندية بشكلها الموسع.

فهل ضمن الأهلي والوداد المشاركة في نسخة 2025 من قارة إفريقيا؟

بنفس آلية حسم تشيلسي وريال مدريد تأهلهما، إذا تم تطبيق ذلك في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحسم فريقا الأهلي والوداد تأهلهما أيضا.

إذ أن الأهلي قد حصد لقب نسخة 2021 كما حقق الوداد لقب نسخة 2022.

ولكن لم يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن آلية اختيار أنديته الأربعة للمشاركة في نسخة 2025 من كأس العالم.

وكان قد سبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد الأندية المشاركة من كل قارة.

وأشار تقرير ذا أثليتك إلى أن نسختي 2023 و2024 من كأس العالم للأندية ستقام بشكلها المعتاد بمشاركة سبعة فرق.

بينما تنطلق النسخة الموسعة في 2025 ثم كل أربع سنوات أي أن النسخة التالية لها في 2029.

وكشف التقرير عن إقامة كأس العالم للأندية بشكلها الطبيعي بمشاركة سبعة أندية خلال الأربع سنوات أي أعوام 2026 و2027 و2028 ولكن مع تغيير اسمها.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

الأهلي الوداد كأس العالم للأندية نسخة 2025
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