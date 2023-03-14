غياب ثنائي ليفربول عن التدريبات قبل مواجهة ريال مدريد

غاب جوردان هيندرسون وستيفان بايتيتش عن تدريبات ليفربول الجماعية قبل مواجهة ريال مدريد.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وغادرت بعثة ليفربول إنجلترا متوجهة إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد.

ويأتي على رأس بعثة ليفربول المسافرة إلى إسبانيا النجم المصري محمد صلاح.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد على ملعبه بخماسية مقابل هدفين في مباراة الذهاب.

على جانب آخر عاد جو جوميز للمشاركة في تدريبات ليفربول الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة في العضلات.

ومن المنتظر أن يحسم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف الثنائي من المشاركة في المباراة وذلك خلال المؤتمر الصحفي له مساء اليوم.