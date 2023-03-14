مران الزمالك - جلسة بين فيريرا واللاعبين وفقرة خاصة لـ المثلوثي

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 17:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجلسة التأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري.

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عقب ذلك شرح فيريرا في حضور معاونيه بعض الأمور الخاصة من أجل تنفيذها في التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران، وشهدت هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير في الدوري ، في حين ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مواجهة إنبي الأخيرة تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية لمدة تقترب من 25 دقيقة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

في حين خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لمدة دقائق، اعقبها فقرة تدريبات خفيفة بالكرة، تحت قيادة حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد، في وجود البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وخصص فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لحمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بالركض حول الملعب عقب أداء فقرة التأهيل مع زملائه بالفريق.

ويأتي ذلك من أجل علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعب وتجهيزه بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات بدنية وفنية قوية.

وانطلق مران حراس المرمى بأداء فقرة بدنية لعدة دقائق من أجل تجهيزهم بصورة جيدة من الناحية البدنية.

وتضمنت الفقرة الثانية التدريبات الفنية من خلال التركيز على بعض الجوانب منها التسديد من المسافات القريبة والتعامل مع العرضيات بجانب أمور خططية أخرى وذلك تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة عدم مشاركة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مواجهة إنبي الأخيرة بالدوري، وذلك بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منعا لتعرضهم للاجهاد في ظل خوض مباراة يوم الأحد الماضي ، واكتفت المجموعة الأساسية بالجزء التأهيلي والفني فقط.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فيريرا الدوري المصري
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