كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم للشباب

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

سلة شباب مصر

أسفرت قرعة منافسات كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما عن تواجد مصر في مجموعة متوازنة.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثالثة بالبطولة التي تقام في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

وجاءت المجموعات كالآتي:

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المجموعة الأولى: كندا - فرنسا - الصين - إسبانيا.

المجموعة الثانية: لبنان - أمريكا - مدغشقر - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: مصر - صربيا - اليابان - البرازيل.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - كوريا الجنوبية - المجر - تركيا.

ويشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه.

وكانت آخر مشاركة مصرية في نسخة 2017 التي أقيمت في مصر وحصد وقتها المنتخب المركز الثاني عشر.

وحقق الفراعنة أفضل مركز في البطولة بنسخة 2015 وحصد وقتها المركز الحادي عشر.

وتقام البطولة بنظام تأهل الستة عشر فريقا إلى ثمن النهائي من المجموعات إلى نظام خروج المغلوب، أي أن مرحلة المجموعة ترتيبية فقط.

واقيمت البطولة 15 مرة من قبل وحصدت أمريكا 8 منهم بينما لم تحصل أي دولة على اللقب مرتين.

كرة سلة شباب مصر كأس العالم للشباب
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