الدرجة الثانية - نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد لاستاد المقاولون العرب

قرر اتحاد الكرة المصري نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد في الجولة 22 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية إلى استاد المقاولون العرب.

وكان مقررا إقامة المباراة على استاد القاهرة.

ويعود سبب النقل لوجود أعمال صيانة في استاد القاهرة.

ويأتي ذلك بعد نقل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري من استاد القاهرة للمقاولون العرب.

وحقق البنك الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة.

يحتل السكة الحديد صدارة المجموعة الثانية برصيد 42 نقطة.

بينما يحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 41 نقطة.