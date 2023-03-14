الدرجة الثانية - نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد لاستاد المقاولون العرب

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 17:13

كتب : رضا السنباطي

ملعب المقاولون العرب

قرر اتحاد الكرة المصري نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد في الجولة 22 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية إلى استاد المقاولون العرب.

وكان مقررا إقامة المباراة على استاد القاهرة.

ويعود سبب النقل لوجود أعمال صيانة في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - الثالث هذا الموسم.. علاء إبراهيم يتولى تدريب ديروط الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات الدرجة الثانية - طنطا يفرط في صدارة بحري.. والإنتاج يحقق فوزا بمجموعة القاهرة الدرجة الثانية – صراع مشتعل على صدارة مجموعة القاهرة

ويأتي ذلك بعد نقل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري من استاد القاهرة للمقاولون العرب.

وحقق البنك الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة.

يحتل السكة الحديد صدارة المجموعة الثانية برصيد 42 نقطة.

بينما يحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وادي دجلة السكة الحديد الدرجة الثانية ملعب المقاولون العرب
نرشح لكم
الدرجة الثانية - لافيينا يشعل مجموعة الصعيد وينفرد بالصدارة على حساب بترول أسيوط مواعيد مباريات الإثنين 20 مارس - مواجهتان في كأس الرابطة.. والدرجة الثانية الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف دوري المحترفين الجديد - تحديد المتنافسين في دورة الترقي من القسم الثالث الدرجة الثانية - بعد اعتذار فودة.. إيسترن كومباني يتعاقد مع أشرف ريان النصر ومنتخب السويس يكشفان لـ في الجول تفاصيل واقعة إلغاء هدف بسبب هاتف.. وشكوى مرتقبة الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة رئيس دكرنس يعلن عبر في الجول توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من طنطا
أخر الأخبار
زوجرانا محمد لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضني حتى الآن لكني أحبه منذ الطفولة 24 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تغريم طاهر 27 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يحصد جائزة هدف الجولة في الدوري السعودي ساعة | السعودية
بعد بارتيز وكوبيه ولوريس.. الكشف عن حارس مرمى فرنسا الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي بعد رفض تأجيل مباراة المصري ساعة | الكرة المصرية
تقنية الفيديو تنقذ حياة حكم مواجهة ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة مالاوي - حضور نجم أمم إفريقيا وغياب صانع معجزة 2008 أمام مصر ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (2)-(1) فاركو.. جوووول محمد محمود والثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال