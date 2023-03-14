مباشر كأس خادم الحرمين – النصر (2) (0) أبها.. رونالدو يهدر الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبدأ كريستيانو رونالدو أساسيا في تشكيل العالمي، بينما عاد أندرسون تاليسكا بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب البرازيلي لويز جوستافو عن قائمة النصر ويعوضه عبد الله الخيبري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق41 الكرة تصل إلى كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى.

ق21 عبد الله الخيبري يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كونان يقابلها الخيبري من داخل منطقة الجزاء بيسراه قوية أرضية في الشباك

ق16 خطأ من ادريس صديقي لاعب أبها على عبد المجيد الصليهم.

ق 2: ألفارو جونزاليس يشتت من على خط المرمى ويمنع التعادل لصالح أبها

ق 1: جوووووووووول أوووووووووول سامي النجعي يسجل بعد أول 10 ثواني

بداية اللقاء