قائمة ريال مدريد - عودة ميندي وبنزيمة لمواجهة ليفربول

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16.

وشهدت القائمة عودة كريم بنزيمة بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد إسبانيول، كما عاد فيرلان ميندي الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

واستمر غياب دافيد ألابا عن فائمة ريال مدريد بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد.