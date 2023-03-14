تشكيل النصر - عودة تاليسكا على مقاعد البدلاء.. والخيبري يعوض لويز جوستافو في كأس الملك

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 15:33

كتب : Filgoal Team

كريستيانو رونالدو - النصر

عاد البرازيلي أندرسون تاليسكا على قائمة النصر حيث يجلس على مقاعد البدلاء ضد أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وتعافى هداف الدوري السعودي من الإصابة التي ألمت به وغاب بسببها عن المباريات الماضية.

ويتواجد كريستيانو رونالدو هجوم الفريق، ويعوض عبد الله الخيبري غياب لويز جوستافو.

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وجاء تشكيل رودي جارسيا مدرب النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم – سامي النجعي - عبد الله الخيبري

الهجوم: عبد الرحمن غريب - محمد مران - كريستيانو رونالدو.

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وحسم اتحاد جدة أولى بطاقات المربع الذهبي بالفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

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