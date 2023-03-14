رحيل مدرب إمام عاشور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

ألبرت كابيلاس مدرب ميتيلاند

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي رحيل مدربه ألبيرت كاليباس بسب سوء النتائج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن المدرب قد حقق الكثير على المستوى الأوروبي ولكن الأداء لا يتحسن في البطولات المحلية.

ويبحث ميتيلاند عن مدرب جديد لتولي مسؤولية الفريق خلال الفترة الحالية.

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وتولى كاليباس تدريب ميتيلاند في بداية الموسم الحالي وقاد الفريق في 25 مباراة حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 وخسر 8.

المدرب الإسباني صاحب الـ 55 عاما قاد ميتيلاند للوصول إلى الدور المؤهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي بعد تصدر مجموعته ولكنه أقصي بعد مواجهة سبورتنج لشبونة.

ويلعب إمام عاشور في صفوف ميتيلاند وتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني لمدة شهرين عقب انضمامه من الزمالك في شهر يناير المضي.

وشارك عاشور مع ميتيلاند في 6 مباريات ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

وكان الفريق قد خسر في مباراته الاخيرة على ملعبه ضد لينجبي صاحب المركز الأخير في الدوري الدنماركي.

وتجمد رصيد ميتيلاند عند 27 نقطة في المركز الثامن ليتأزم موقفه من التأهل إلى مرحلة المنافسة على اللقب.

ويبتعد ميتيلاند بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية لمرحلة المنافسة على اللقب.

نظام الدوري

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على الهبوط.

ويتبقى جولة ختامية في المرحلة الأولى ليتم حسم الفرق المتأهلة.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.

إمام عاشور ميتيلاند ألبرت كابيلاس
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