مباشر - قرعة كأس الرابطة المصرية.. عامر حسين يعلن مواعيد المسابقة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة في النهائي.

وتغير نظام البطولة الحالية عن النسخة الأولى، إذ تقام بنظام خروج المغلوب.

وتذاع القرعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

--

عامر حسين: "ستقام مباريات دور الـ 16 والـ 8 من كأس الرابطة في التوقف الدولي الجاري بشهر مارس في ظل ارتباطات الأندية والمنتخبات، بعد ذلك ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في شهر يونيو المقبل".

وأضاف "أي لاعب خرج من قائمة المنتخب يحق له المشاركة في كأس الرابطة بشكل مباشر".

وأتم "تأجلت مباريات الجولة 22 من الدوري بسبب ارتباطات الأندية والمنتخبات ولحصول الفرق على بعض من الراحة".

بداية مراسم القرعة