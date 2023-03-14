ريلوفو: قضية نيجريرا تفصل إنيجو مارتينيز عن التوقيع مع برشلونة

أصبح برشلونة قريبا من إتمام اتفاقه مع إنيجو مارتينيز لاعب أتلتيك بلباو للانضمام للفريق في الموسم المقبل وفقا لصحيفة ريلوفو الإسبانية.

المدافع الباسكي كان يتفاوض مع برشلونة خلال الأسابيع الماضية وأصبح قريبا من الوصول لاتفاق نهائي.

أمر واحد فقط هو ما يتوقف عليه موقف اللاعب من الانضمام لبرشلونة وهو قلق محيط اللاعب من الوضع الاقتصادي لبرشلونة والعقوبات المحتملة من قضية نيجريرا.

رغة مارتينيز الأولى هي الانضمام لبرشلونة ولكن النادي لن يستطيع تقديم أي ضمانات يقينية حول موقفه خلال الفترة الحالية.

صاحب الـ 31 عاما ينتهي تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

ويرى مارتينيز أن الانضمام لبرشلونة هو الفرصة الأخيرة للعب في صفوف فريق من كبار أوروبا قبل الوصول لنهاية مسيرته على الرغم من سعادته بوجوده في بلباو.

وكان القضاء الإسباني قد وجه التهم لبرشلونة في شبهة فساد مالي وتقديم أموال لخوسي ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق.

وفي حال ثبتت التهم ضد برشلونة سيتم توقيع عقوبات كبيرة على النادي الكتالوني.

مارتينيز شارك حتى الآن مع بلباو في 13 مباراة فقط منذ بداية الموسم بسبب تعرضه لإصابة أبعدته لمدة شهرين.

وانضم المدافع الإسباني إلى بلباو في 2018 قادما من ريال سوسيداد وأسهم في تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني.