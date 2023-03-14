بنشرقي: عودتي إلى الزمالك؟ أحترم عقدي مع الجزيرة ولا أفكر في الانتقال لناد آخر

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

كشف أشرف بنشرقي لاعب الجزيرة حقيقة عودته إلى الزمالك من جديد.

وانضم بنشرقي لصفوف الجزيرة عقب نهاية تعاقده بقميص الأبيض بعدما دافع عن ألوانه لمدة 3 مواسم.

وقال أشرف بنشرقي لصحيفة "البيان" الإماراتية: "أحترم نادي الزمالك وجمهوره الذي دعمني في مشواري مع الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الذي وجدته من محبي النادي المصري الكبير".

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وأوضح "لكنني لاعب محترف وأحترم عقدي مع الجزيرة، ولا يمكن أن أفكر في الانتقال لناد آخر، خاصة أنني أحظى بتقدير كبير من الجميع ولا يوجد مبرر للرحيل الذي يتحدث عنه البعض".

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

وسجل بنشرقي 8 أهداف في 24 مباراة بقميص الجزيرة في جميع المسابقات.

ويحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 33 نقطة في الدوري الإماراتي بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

الزمالك الجزيرة أشرف بنشرقي
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