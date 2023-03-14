مدرب إيسترن كومباني لـ في الجول: اللاعبون انقطعوا عن التدريبات بسبب أزمة المستحقات

انقطع لاعبو نادي إيسترن كومباني عن تدريبات الفريق عقب التعادل مع الترسانة سلبيا في الجولة 21 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وتعادل إيسترن كومباني الهابط من الدوري الممتاز الموسم الماضي سلبيا يوم الجمعة الماضي مع الترسانة.

وصرّح أبو بكر فودة المدير الفني لنادي إيسترن كومباني لـ FilGoal.com: "بالفعل النادي يمر بأزمة مادية من منع القيد في يناير إلى غياب اللاعبين عن تدريبات الفريق عقب مباراة الترسانة الجمعة الماضية، بسبب عدم صرف رواتبهم وعدم تواجد ناشئين متاح لهم المشاركة".

وأضاف "حضر اللاعبون أمس للتدريبات ولكن لم يتدربوا بعدما حصلوا على وعد من الإدارة بصرف رواتبهم وهو ما لم يحدث، وليس معي سوى عدد قليل من الناشئين المتاح لهم المشاركة لعدم إبرام عقود احترافية لهم".

وأوضح "اتقدم باعتذاري عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، وإذا تمت حل مشكلة اللاعبين سأعود لتدريبهم فأنا أحد أبناء النادي وليس هناك أحد راضي عن موقف الفريق الحالي في الجدول".

وأردف "من المفترض إقامة جولتين قبل شهر رمضان، وكان يجب تمر الأمور بسلام لحل المشاكل".

يحتل إيسترن كومباني المركز 14 برصيد 20 نقطة.

ولم يحقق الفريق سوى 5 انتصارات فقط الموسم الجاري في دوري الدرجة الثانية من أصل 21 مباراة.

وسيواجه القناة يوم الجمعة المقبلة في الجولة 22.