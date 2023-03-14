دوري أبطال إفريقيا - زيزو في التشكيل المثالي للجولة الرابعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في التشكيل.

وسجل زيزو هدف وصنع هدفين في فوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل الجولة كالآتي

الحارس: أحمد طجناوطي (الوداد المغربي)

الدفاع: موسى بن زايد (شبيبة القبائل) - محمد النهيري - (الرجاء) - أرسن زولا (الوداد) - كابومبي (سيمبا).

الوسط: كلاتوس تشاما (سيمبا) - وليد صبار (الرجاء) - بيتر تشاوليلي (صنداونز) - دافيد أباجنا (الهلال) - أحمد سيد زيزو (الزمالك).

الهجوم: تثيمبا زواني (صنداونز).

🇲🇦 الرجاء ✖️ 2 🇲🇦 الوداد✖️ 2 🇹🇿 سيمبا ✖️ 2 🇿🇦 ماميلودي صنداونز ✖️2 🇪🇬 الزمالك✖️ 1 🇸🇩 الهلال ✖️ 1 🇩🇿 شبيبة القبائل ✖️ 1 📋 تشكيل الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا! 🌟#TotalEnergiesCAFCL | #TeamOfTheWeek pic.twitter.com/Yf3qHjPCEY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 13, 2023

وسبق أن تواجد زيزو في التشكيل المثالي للجولة الأولى، بينما تواجد زميله محمد عواد في تشكيل الجولة الثانية.

وكان حسين الشحات قد تواجد في تشكيل الجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني والذي سيواجهه في المباراة المقبلة.