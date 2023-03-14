دوري أبطال إفريقيا - زيزو في التشكيل المثالي للجولة الرابعة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك ضد الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتواجد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في التشكيل.

وسجل زيزو هدف وصنع هدفين في فوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
مدرب الهلال: سنظهر أمام صنداونز بشكل مختلف رئيس البنك الأهلي: وضعنا في الدوري خطر وغير مُرضي.. ونستهدف كأس الرابطة بيولي: هدف ساليرنيتانا؟ هذا الأمر لا يمكن حدوثه الأهلي: واثقون في بقاء هودج بنسبة 100%

وجاء تشكيل الجولة كالآتي

الحارس: أحمد طجناوطي (الوداد المغربي)

الدفاع: موسى بن زايد (شبيبة القبائل) - محمد النهيري - (الرجاء) - أرسن زولا (الوداد) - كابومبي (سيمبا).

الوسط: كلاتوس تشاما (سيمبا) - وليد صبار (الرجاء) - بيتر تشاوليلي (صنداونز) - دافيد أباجنا (الهلال) - أحمد سيد زيزو (الزمالك).

الهجوم: تثيمبا زواني (صنداونز).

وسبق أن تواجد زيزو في التشكيل المثالي للجولة الأولى، بينما تواجد زميله محمد عواد في تشكيل الجولة الثانية.

وكان حسين الشحات قد تواجد في تشكيل الجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني والذي سيواجهه في المباراة المقبلة.

أحمد سيد زيزو الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
رئيس البنك الأهلي: وضعنا في الدوري خطر وغير مُرضي.. ونستهدف كأس الرابطة منسق صنداونز يرد على هل يلعب ضد الهلال لإخراج الأهلي من إفريقيا حمدي علاء: الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة بابافاسيليو بعد الفوز على بيراميدز: مشكلة البنك الأهلي نفسية.. وأهنئ اللاعبين طريق العودة.. الترام يصعد إلى الدرجة الثالثة رغم الخسارة محمود قاعود رجل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز فازوا أخيرا مع بابافاسيليو.. البنك الأهلي يكبد باتشيكو أول هزيمة مع بيراميدز اختبار طبي لـ عبد المنعم لتحديد موقفه من المشاركة أمام القطن
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - زيزو في التشكيل المثالي للجولة الرابعة 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الهلال: سنظهر أمام صنداونز بشكل مختلف 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس البنك الأهلي: وضعنا في الدوري خطر وغير مُرضي.. ونستهدف كأس الرابطة 41 دقيقة | الكرة المصرية
بيولي: هدف ساليرنيتانا؟ هذا الأمر لا يمكن حدوثه ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي: واثقون في بقاء هودج بنسبة 100% ساعة | كرة سلة
الدرجة الثانية - الثالث هذا الموسم.. علاء إبراهيم يتولى تدريب ديروط ساعة | الدرجة الثانية
مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ورونالدو في كأس السعودية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - طلائع الجيش يتأهل لمواجهة الزمالك.. تعرف على مواجهات نصف نهائي الدوري 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل