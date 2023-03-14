رئيس البنك الأهلي: وضعنا في الدوري خطر وغير مُرضي.. ونستهدف كأس الرابطة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز

شدد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفريق بقيادة نيكوديموس بابافسيلو.

وحقق المدرب القبرصي فوزه الأول مع الفريق على حساب بيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار عبر أون تايم سبورتس 1: "النتائج لم تُسر في الفترة الماضية بشكل جيد، ووضع الفريق في جدول الدوري لم يُرضينا خاصة بعد عمل الإدارة في الصيف".

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وأضاف "تحدثنا قبل المباراة مع اللاعبين خاصة أنها ضد فريق مثل بيراميدز ما يزيدها صعوبة ولم يكن لدينا بديل عن الفوز، وخاض اللاعبون المباراة بجاهزية بدنية ونفسية، الجهاز الفني قرأ المنافس جيدا واللاعبون قدموا أداءً كبيرا خلال اللقاء".

وتابع "وضع البنك الأهلي في الدوري خطر وغير مُرضي لنا، وسنبني على الفوز خاصة في ظل توقف الدولي بسبب الأجندة الدولية".

وشدد "كأس الرابطة ستكون فرصة جيدة لنا وسنحاول الوصول لأبعد مدى، خاصة أن بطل المسابقة سيشارك في كأس السوبر المقبل بنظامه الجديد".

وعن المدير الفني نيكوديموس بابافسيلو أجاب قائلا: "لدينا ثقة كاملة في الجهاز الفني، الإدارة لا تأخذ قرار تغيير الجهاز الفني إلا عند التأكد من حاجتنا لتنفيذ هذا القرار، وبدأ اللاعبون ينسجموا مع أفكاره، وسنحاول البناء عليها في الفترة المقبلة".

وشدد "عدم التركيز كلفنا فقدان الكثير من النقاط في أكثر من مباراة في الدوري هذا الموسم".

وأتم "الموسم الماضي التوقفات الدولية لم تكن في صالحنا، التوقف الجاري سنخوض خلاله كأس الرابطة وهي مباريات رسمية، والتي نأمل أن نحقق بها نتائج إيجابية".

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وخلال 6 مباريات للمدرب القبرصي مع البنك الأهلي تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وفاز أخيرا أمام بيراميدز.

البنك الأهلي بيراميدز أشرف نصار
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