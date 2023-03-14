بيولي: هدف ساليرنيتانا؟ هذا الأمر لا يمكن حدوثه

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن استياءه من الهدف الذي استقبله الفريق في مواجهة ساليرنيتانا وكلفه خسارة نقطتين.

وفرض ساليرنيتانا التعادل على ميلان بهدف لكل فريق في ختام الجولة 26 من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو.

وقال بيولي: "كان علينا أن نلعب في مستوى عالٍ واستقبلنا هدفا بسبب وجود مساحة كبيرة، علينا معرفة كيف نقرأ الموقف بشكل أفضل، الأمر يمكن تجنبه، لسنا محظوظين في تلك المواقف".

وأكمل "لم ندافع كوحدة واحدة، وأصبحت الأمور خارجة عن السيطرة بعد الهدف".

وأردف "الفريق يحتاج لشيئين للدفاع بشكل جيد، أن يكون الجميع متاحا وأن يساعد اللاعبون بعضهم البعض، عندما يحدث ذلك تعمل الأمور ونلعب كفريق".

وأوضح "إذا رأيت الهدف، 3 لاعبين لم يعودوا للدفاع بعد تنفيذ الرمية الجانبية، هذا لا يمكن حدوثه، كان دفاع الفريق مفتوحا للغاية، سنرى الهدف من جديد ثم نقيم الأمر".

التعادل ترك ميلان في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو الثالث ونقطتين عن إنتر ميلان الثاني.

فيما يحتل ساليرنيتانا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن منقطة الهبوط.