الأهلي: واثقون في بقاء هودج بنسبة 100%

نفى أحمد الجارحي المدرب العام لفريق كرة السلة بالأهلي الأخبار التي خرجت وأشارت إلى رغبة والتر هودج محترف الفريق في الرحيل بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية.

وقال الجارحي عبر قناة صدى البلد: "أريد أن أرسل رسالة لمهاب ياسر وأقول له إنه لاعب مهم جدا لمنتخب مصر ومن المواهب الشابة التي نعول عليها في الفترات القادمة وقابلته من قبل وأخبرته ألا يستعجل العودة ولا يربط رجوعه بالمشاركة في كأس العالم أو غيره المهم هو العودة بشكل صحيح لأن سنه لا يزال صغيرا والفرصة أمامه للمشاركة في أكثر من نسخة".

وتابع "الاتحاد والأهلي قوة متساوية جدا في كرة السلة والـ 12 لاعب من منتخب مصر يتواجد منهم 5 لاعبين في الاتحاد و4 في الأهلي ولا يمكن أن يتوقع أي أحد سيناريو مباراة الفريقين".

وواصل "لم نقدم مباراة جيدة ضد الاتحاد على الرغم من أنهم لم يكونوا أيضا في مستواهم المعهود ولكنهم استحقوا الفوز، لدينا العديد من الأخطاء التي نريد علاجها على عكس المباراة الأولى التي تسيدناها لذلك هذه هي ميزة مباريات الفريقين".

وشدد "الكلام على رحيل والتر هودج يزعجني لأنه لا يوجد أي لاعب محترف أو مدرب داخل الأهلي يدين للنادي بأموال، ما حدث كان تأخير بسيط في الفترة الماضية بسبب مشكلة العملة في الدولة كلها ولكن الأمر تم حله بعد كأس العالم للأندية والجميع حصلوا على أموالهم".

وأضاف "جميع أموال اللاعبين المحترفين كانت موجودة بالفعل في حسابات اللاعبين ولكن بالجنيه المصري والبنوك هي من احتاجت إلى بعض الوقت من أسبوع إلى 10 أيام لتغيير العملة".

وأكمل "والتر هودج لم يشتكي أو يتحدث معنا هو أو محمد يوسف الوسيط بين وكيله وبين النادي واللاعب شارك اليوم بشكل طبيعي ولا أعرف سبب تلك الشائعات حتى وإن كانت على لسان وكيله الأجنبي فمن الممكن أن يكون ذلك لأنه يبحث للاعب عن عروض أخرى أو أي شيء".

وأتم "واثقون من بقاء هودج مع الأهلي بنسبة 100% لأنه لم يرى من النادي سوى الخير والالتزام وهو لا يفكر سوى في الملعب ولا أرى أي أزمة بينه وبين النادي وهناك الكثير من الأندية في الدوري محترفينها يتبقى لهم 4 أو 5 شهور من رواتبهم ولايتحدث عنهم أي أحد".

وكان محمد يوسف وكيل اللاعبين قد نفى لـ FilGoal.com رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي

وقال محمد يوسف لـ FilGoal.com: "والتر هودج حصل على مستحقاته كاملة من الأهلي ويتبقى له راتب الشهر الحالي فقط".

وأوضح يوسف "الأهلي لديه الأموال بالعملة المصرية ولكن يتبقى فقط توفيرها بالدولار وهو ما يعمل عليه النادي".

وشدد يوسف "كل ما يتردد عن رغبة هودج في فسخ تعاقده أو رفض اللعب مع الأهلي غير صحيح".

واختتم وكيل أعمال والتر هودج تصريحاته "اللاعب يركز على الفترة المقبلة الحاسمة مع الفريق".

وكان الاتحاد السكندري قد على ضيفه الأهلي بنتيجة 80-69 في قمة منافسات الجولة الـ 14 والأخيرة لمرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

بذلك يتلقى الأهلي هزيمته الأولى والوحيدة في مرحلة المجموعة من دوري السوبر، حيث فاز بجميع مبارياته الـ 13 السابقة.

الاتحاد أيضا لم يهزم سوى في مباراة واحدة خلال الدور الأول أمام الأهلي، وانتزع الصدارة بفارق النقاط في المواجهات المباشرة.

وتغلب سموحة على مصر للتأمين بنتيجة 75-58.

فيما فاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 76-51.

بذلك تساوت نقاط سموحة وطلائع الجيش عند 19 لكل منهما.

وفاز طلائع الجيش في المواجهة الأولى على سموحة بنتيجة 79-75.

ولكن فوز سموحة الكبير على طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة 74-49، حسم له المركز الخامس.

مباريات الجولة الأخيرة:

الاتحاد 80-69 الأهلي

مصر للتأمين 58-75 سموحة

الجزيرة 76-51 طلائع الجيش

الزمالك 89-72 المصرية للاتصالات

وأقيمت منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد (الفائز من الثامن والتاسع) ثم يواجه الثاني (الفائز من السابع والعاشر)، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وانتهت مرحلة تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، بفوز سبورتنج بالمركز التاسع، والقناة بالمركز العاشر.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ترتيب مجموعة دوري السوبر:

1- الاتحاد السكندري 27 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

2- الأهلي 27 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- الجزيرة 21 نقطة

5- سموحة 19 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

6- طلائع الجيش 19 نقطة

7- المصرية للاتصالات 17 نقطة

8- مصر للتأمين 15 نقطة

*الفائز يحصل على نقطتين.. والخاسر يحصل على نقطة

لماذا تصدر الاتحاد؟

تساوت النقاط بين الأهلي والاتحاد، حيث فاز الأحمر في المباراة الأولى بنتيجة 77-72، والآن فاز الاتحاد بالثانية بنتيجة .

في حال تساوي النقاط يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، وفي تلك الحالة سيكون التعادل في المواجهات بمباراة لكل فريق، ما يقودنا إلى المعيار التالي مباشرة: فارق النقاط في المواجهات المباشرة.

الأهلي فاز على الاتحاد بنتيجة 77-72 وبفارق 5 نقاط، بينما فاز الاتحاد بنتيجة 80-69 أي بفارق 11 نقطة.

مواعيد ونظام دوري السوبر

قبل ربع النهائي تقام المباريات التأهيلية بنظام Best of 3 بين السابع والعاشر، وبين الثامن والتاسع.

وينطلق الدور ربع النهائي بنظام Best of 5 (الفائز بحاجة لـ 3 انتصارات من أجل التأهل) يوم 24 مارس.

وتلعب المباريات يومي 24 و25 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الخامسة -إن تطلبها الحسم- يوم 2 أبريل.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام بنفس النظام في أيام 5 و8 و10 و12 أبريل، على أن تقام الخامسة الفاصلة -إن لزم الأمر- يوم 13 من الشهر ذاته.

ويقام الدور النهائي بنفس النظام أيضا في شهر مايو، وحددت أيام 10 و12 و14 و16 و18 للمباريات.

المواجهات التأهيلية إلى ربع النهائي:

مصر للتأمين × سبورتنج

المصرية للاتصالات × القناة

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × الفائز من (مصر للتأمين × سبورتنج)

الأهلي × الفائز من (المصرية للاتصالات × القناة)

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد ومصر للتأمين × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL والمقامة تحت رعاية NBA في نسختها الثالثة.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة النيل المقرر لها في نهاية شهر أبريل المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.