الدرجة الثانية - الثالث هذا الموسم.. علاء إبراهيم يتولى تدريب ديروط

تولى علاء إبراهيم تدريب فريق ديروط في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويستعد علاء إبراهيم لقيادة الفريق في أول مباراة له ضد ملوي في الجولة 22 من مجموعة الصعيد.

وأصبح علاء إبراهيم ثالث مدرب يتولى تدريب الفريق الموسم الحالي بعد سعد فاروق ثم محمد حسن.

ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 5 مباريات من المسابقة.

يذكر أن ديروط يرعاه نادي سيراميكا كليوباترا منذ بداية الموسم الجاري.