مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ورونالدو في كأس السعودية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

تستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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بورتو × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × أبها.. 4:30 مساء - SSC سبورتس 1.

الوحدة × الباطن.. 3:15 مساء - ssc سبورتس.

الهلال × الفتح.. 8:00 مساء - SSC سبورتس.

البطولة العربية للأندية.

المحرق × السيب.. 5:30 مساء - الكأس الرياضية 1.

قرعة كأس الرابطة المصرية.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزج
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