مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ورونالدو في كأس السعودية
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 10:41
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
بورتو × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
مانشستر سيتي × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر × أبها.. 4:30 مساء - SSC سبورتس 1.
الوحدة × الباطن.. 3:15 مساء - ssc سبورتس.
الهلال × الفتح.. 8:00 مساء - SSC سبورتس.
البطولة العربية للأندية.
المحرق × السيب.. 5:30 مساء - الكأس الرياضية 1.
قرعة كأس الرابطة المصرية.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس.
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