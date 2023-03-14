كرة طائرة - طلائع الجيش يتأهل لمواجهة الزمالك.. تعرف على مواجهات نصف نهائي الدوري
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 00:23
كتب : FilGoal
تغلب طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط ضمن منافسات الجولة الثالثة والفاصلة في ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.
وفاز الأهلي على الطيران بنتيجة 3-0 في المباراتين.
ويلعب الأهلي ضد سموحة الذي كرر فوزه على سبورتينج بنفس النتيجة 3-1 ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.
وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري 3-2، بعد الفوز 3-0 في المباراة الأولى.
وتأهل الزمالك منتظرا الفائز من بتروجت وطلائع الجيش، والذي صار الطلائع.
وفاز بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وهي نفس نتيجة فوز الطلائع في المباراة الأولى، ليحتكما إلى المباراة الفاصلة ويفوز بها طلائع الجيش.
نتائج الدور ربع النهائي:
الجمعة 10 مارس:
سموحة 3-1 سبورتنج
طلائع الجيش 3-1 بتروجت
الاتحاد 0-3 الزمالك
الأهلي 3-0 الطيران
السبت 11 مارس:
سبورتنج 1-3 سموحة
بتروجت 3-1 طلائع الجيش
الزمالك 3-0 الاتحاد
الطيران 0-3 الأهلي
الإثنين 13 مارس:
طلائع الجيش 3-2 بتروجت (المباراة الفاصلة)
مواجهات نصف النهائي:
الأهلي × سموحة
الزمالك × طلائع الجيش