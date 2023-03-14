كرة طائرة - طلائع الجيش يتأهل لمواجهة الزمالك.. تعرف على مواجهات نصف نهائي الدوري

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

تغلب طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط ضمن منافسات الجولة الثالثة والفاصلة في ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.

وفاز الأهلي على الطيران بنتيجة 3-0 في المباراتين.

ويلعب الأهلي ضد سموحة الذي كرر فوزه على سبورتينج بنفس النتيجة 3-1 ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

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وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري 3-2، بعد الفوز 3-0 في المباراة الأولى.

وتأهل الزمالك منتظرا الفائز من بتروجت وطلائع الجيش، والذي صار الطلائع.

وفاز بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وهي نفس نتيجة فوز الطلائع في المباراة الأولى، ليحتكما إلى المباراة الفاصلة ويفوز بها طلائع الجيش.

نتائج الدور ربع النهائي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة 3-1 سبورتنج

طلائع الجيش 3-1 بتروجت

الاتحاد 0-3 الزمالك

الأهلي 3-0 الطيران

السبت 11 مارس:

سبورتنج 1-3 سموحة

بتروجت 3-1 طلائع الجيش

الزمالك 3-0 الاتحاد

الطيران 0-3 الأهلي

الإثنين 13 مارس:

طلائع الجيش 3-2 بتروجت (المباراة الفاصلة)

مواجهات نصف النهائي:

الأهلي × سموحة

الزمالك × طلائع الجيش

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