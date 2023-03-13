صناعة جزائرية وتعادل سنغالي.. ميلان يتعثر أمام ساليرنيتانا ويفقد خدمات جيرو

تعادل ميلان مع ضيفه ساليرنيتانا بهدف لكل فريق في ختام منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

سجل أوليفييه جيرو هدف ميلان في الدقيقة 45+1، فيما تعادل بولاي ديا للضيوف في الدقيقة 61.

وغاب عن ميلان لاعبه جونيور ميسياس بداعي الإصابة.

التعادل ترك ميلان في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو الثالث ونقطتين عن إنتر ميلان الثاني.

فيما يحتل ساليرنيتانا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن منقطة الهبوط.

صنع في الجزائر

حاول رافاييل لياو بتسديدة اصطدمت بالدفاع في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 14 سدد إسماعيل بن ناصر ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري.

وتلقى أوليفييه جيرو الكرة في الدقيقة 20 ليسدد على حدود المنطقة ولكنها اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 23 كاد لياو أن يسجل الهدف الأول، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

ثم ضاع هدفا رائعا، حيث وصلت الركنية إلى جيرو ليحاول لعب مقصية، ولكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 33 أهدر جريجوريس كاستانوس أخطر فرص ساليرنيتانا بكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وحاول جيرو مجددا في الدقيقة 39 بتسديدة مرت فوق العارضة.

وأخيرا سجل ميلان في الدقيقة 45+1 برأسية من أوليفييه جيرو، بعد ركنية أرسلها إليه الجزائري بن ناصر.

إيقاف وتعادل

واصل لياو المحاولة في الدقيقة 52 لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 56 حل كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان السابق بدلا من جريجوريس كاستانوس في صفوف ساليرنيتانا.

وسدد أنطونيو كاندريفا من متابعة ولكن تصدى لها الحارس مايك مينيان في الدقيقة 57.

وتلقى أوليفييه جيرو إنذارا في الدقيقة 59 يكلفه الغياب عن المباراة المقبلة للإيقاف.

وفي الدقيقة 61 أدرك السنغالي بولاي ديا هدف التعادل، بعد تمريرة من دوماجوي براداريتش.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان 3 تبديلات بنزول زلاتان إبراهيموفيتش وشارل دي كيتيلاري وديفوك أوريجي بدلا من أوليفييه جيرو وبراهيم دياز ورافاييل لياو.

وحل جوليو ماجيوري وماتيو لوفاتا بدلا من أنطونيو كاندريفا ولورينزو بيرولا في صفوف ساليرنيتانا في الدقيقة 68.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد سقوط إسماعيل بن ناصر إثر تدخل من دوماجوي براداريتش.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء.

محاولات أخيرة

سدد ديفوك إوريجي في الدقيقة 76 كرة تصدى لها الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا.

وفي الدقيقة التالية حل أليساندرو فلورينزي بدلا من أليكسيس سايليمايكرس، ثم سدد زلاتان إبراهيموفيتش كرة اصطدمت بالدفاع.

وكاد بيونتيك أن يسجل في شباك فريقه السابق، لولا التصدي الرائع من مينيان في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 83 حل دومين كرنيجوي وجونيور سامبا بدلا من إميل بوهينين وباسكال مازوتشي.

وفي الدقيقة 85 خرج بن ناصر ليأتي ساندرو تونالي بدلا منه.

وسدد فلورينزي كرة خطيرة في الدقيقة 87 ليبعدها الدفاع على خط المرمى.

فيما حاول زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 91 بتسديدة على حدود المنطقة، تصدى لها أوتشوا ببراعة.

التعادل ترك ميلان في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو الثالث ونقطتين عن إنتر ميلان الثاني.

فيما يحتل ساليرنيتانا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن منقطة الهبوط.