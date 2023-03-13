هازارد يكشف أسباب اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا

الإثنين، 13 مارس 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

إدين هازارد - بلجيكا - كندا

شرح إدين هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أسباب اتخاذه القرار بالاعتزال دوليا.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

بلجيكا

وكان هازارد قد أعلن الاعتزال اللعب دوليا عقب نهاية كأس العالم 2022 في قطر والذي أقصي منتخب بلاده فيه من دور المجموعات.

وقال هازارد لشبكة HLN: "كنت أريد أن ألعب حقا في مواجهة كرواتيا ولكن روبيرتو مارتينيز أخبرني قبل المباراة بساعتين أنني لن أبدأ ، عقب مواجهة المغرب بيوم ام لأتمكن من التدرب لمدة يوم بسبب مشكلة عضلية وأخبرني مارتينيز أنها السبب وقبلت الأمر".

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وواصل "مارتينيز لم يكن يتخيل أن المباراة الثالثة ستكون بمثابة حياة أو موت وخطته كان أن يريحني بها لأكون جاهزا للمشاركة في دور الـ 16 ولسوء الحظ لعبنا مباراة جيدة ولكن كان ينقصنا التسجيل".

وتابع "عائلتي كانت تعرف بالفعل قراري بالاعتزال الدولي كانوا يشعرون بالقليل من الحزن ولكنهم سعداء حاليا لأنني سأكون قادرا على تمضية الوقت الذي لم أكن أتمكن من تمضيته معهم في السابق، والدي ووالدتي سعداء أيضا وأعجبوا بي لأنني فعلت ما أريد".

وأضاف "عندما أعلنت قراري كنت متواجدا في نيويورك مع عائلتي ورد فعل زملائي والناس في العالم أشعروني بالدفيء وأنا لم أذرف دمعة".

وشدد "كنت أعرف أنني سأعتزل بعد كأس العالم وأدائي في البطولة لم يكن له علاقة بقراري بالطبع كان من المؤسف الطريقة التي انتهى بها الأمر لكن قراري كان قد اتخذ مسبقا".

وأكمل "في البداية فكرت في الأمر بعد نهاية اليورو لقد بذلت قصارى جهدي لأكون لائقا في الوقت المناسب بعد إصابة كاحلي ولكن لسوء الحظ لم أتمكن من المشاركة في ربع النهائي وهذا أثر في ذهني حقا".

وأردف "أنا ألعب مع توني كروس في ريال مدريد وهو اعتزل دوليا قبل عامين وقد أخبرني إن باقي اللاعبين عندما يذهبون إلى التوقفات الدولية فإنه يستفيد بقضاء ذلك الوقت مع عائلته".

وأتم "طرق جيل جديد لباب المنتخب الوطني وأنا لا ألعب مع ريال مدريد ثم أذهب وأشارك مع بلجيكا بشكل طبيعي لم يعجبني ذلك الأمر لأن الجيل الجديد به لاعبين يستحقون اللعب أيضا".

وكان هازارد قد شارك للمرة الاولى بقميص منتخب بلجيكا الأول في مباراة ودية عام 2008 ضد لوكسمبورج في عمر 17 عاما.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع بلجيكا في الخروج من دور مجموعات كأس العالم 2022 واحتلال المركز الثالث خلف كرواتيا والمغرب، وشارك في الثلاث مباريات.

هازارد شارك مع منتخب بلجيكا في 126 مباراة دولية وخلالهم تمكن من تسجيل 33 هدفا وصنع 36.

وأسهم هازارد في حصول على بجيكا على الميدالية الذهبية في كأس العالم 2018 عندما فاز في مباراة تحديد المركز الثالث على إنجلترا بهدفين دون مقابل وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

وسيتفرغ هازارد للعب مع ناديه سواء فقط خلال باقي فترات مسيرته سواء كان مع ريال مدريد أو في حالة الانتقال لأي ناد آخر.

ريال مدريد بلجيكا إدين هازارد
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