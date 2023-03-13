حمدي علاء: الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة

يرى حمدي علاء لاعب البنك الأهلي أن بابافاسيليو المدير الفني لفريقه استطاع تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية.

حمدي علاء النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وقال حمدي علاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بابافاسيليو يعلم لاعبي البنك الأهلي كيفية التحرك واستلام الكرة وكيف يكون وضع الجسم وقت استلام الكرة ليجعل الأمر أسهل على اللاعب".

وأضاف "بسبب عدم تعليم اللاعبين في الناشئين بشكل جيد الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة بشكل صحيح".

وواصل "قبل الرحيل من الزمالك فيريرا كان يعلم اللاعبين في الفريق استلام الكرة بشكل صحيح".

وأكمل "قبل بداية الموسم هدف البنك الأهلي كان دخول المربع الذهبي ولكن قابلنا سوء توفيق كبير ولا يزال أمامنا فرصة للتقدم أكثر في جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "إعارتي من الزمالك للبنك الأهلي لمدة موسم ولم يتحدث معي أحد من الأبيض للعودة مرة أخرى، والبنك يرغب في تمديد إعارتي في الموسم المقبل".

وحقق البنك الأهلي الفوز الأول له مع بابافاسيليو وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وخلال 6 مباريات للمدرب القبرصي مع البنك الأهلي تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وفاز أخيرا أمام بيراميدز.