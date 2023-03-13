حمدي علاء: الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة

الإثنين، 13 مارس 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

حمدي علاء - البنك الأهلي

يرى حمدي علاء لاعب البنك الأهلي أن بابافاسيليو المدير الفني لفريقه استطاع تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية.

حمدي علاء

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وقال حمدي علاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بابافاسيليو يعلم لاعبي البنك الأهلي كيفية التحرك واستلام الكرة وكيف يكون وضع الجسم وقت استلام الكرة ليجعل الأمر أسهل على اللاعب".

وأضاف "بسبب عدم تعليم اللاعبين في الناشئين بشكل جيد الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة بشكل صحيح".

أخبار متعلقة:
بابافاسيليو بعد الفوز على بيراميدز: مشكلة البنك الأهلي نفسية.. وأهنئ اللاعبين محمود قاعود رجل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز فازوا أخيرا مع بابافاسيليو.. البنك الأهلي يكبد باتشيكو أول هزيمة مع بيراميدز

وواصل "قبل الرحيل من الزمالك فيريرا كان يعلم اللاعبين في الفريق استلام الكرة بشكل صحيح".

وأكمل "قبل بداية الموسم هدف البنك الأهلي كان دخول المربع الذهبي ولكن قابلنا سوء توفيق كبير ولا يزال أمامنا فرصة للتقدم أكثر في جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "إعارتي من الزمالك للبنك الأهلي لمدة موسم ولم يتحدث معي أحد من الأبيض للعودة مرة أخرى، والبنك يرغب في تمديد إعارتي في الموسم المقبل".

وحقق البنك الأهلي الفوز الأول له مع بابافاسيليو وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وخلال 6 مباريات للمدرب القبرصي مع البنك الأهلي تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وفاز أخيرا أمام بيراميدز.

البنك الأهلي حمدي علاء
نرشح لكم
منافس بيراميدز وفيوتشر - الجيش الملكي يكتسح الاتحاد الليبي برباعية في البطولة العربية بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين فيفا يعلن: الأهلي بين تسعة فرق حسمت تأهلها لـ كأس العالم للأندية 2025 مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية بهدف رائع لـ الساعي.. الإسماعيلي يتعادل وديا مع حرس الحدود الإعلان عن مواعيد ثمن نهائي كأس الرابطة
أخر الأخبار
كلوب: الفريق الأحق تأهل.. لم نقدم أي شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: أريد مواجهة ميلان في النهائي.. وتشغيل أغنية ليفربول في ملعبنا أقل شيء نقدمه لهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
بنزيمة: إصابتي ضد ليفربول؟ أنا متاح للكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
يوليوس لا يُطعن مرتين.. ريال مدريد قيصر أوروبا يؤكد اكتساحه لـ ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
"نابولي يا سلام".. كتيبة سباليتي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس بيراميدز وفيوتشر - الجيش الملكي يكتسح الاتحاد الليبي برباعية في البطولة العربية ساعة | الوطن العربي
برايتون يهزم كريستال بالاس ويهدد ليفربول.. وتوني يقود بريتفورد للانتصار على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025