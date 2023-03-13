كرة سلة - الزمالك يهزم الاتصالات ويتأهل لصدام محتمل مع الأهلي في دوري السوبر

تغلب الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 89-72 في ختام منافسات الجولة الـ 14 والأخيرة لمرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

وانتهى الربع الأول بتقدم المصرية للاتصالات بنتيجة 21-20.

التقدم استمر في الربع الثاني بنتيجة 40-38 لصالح المصرية للاتصالات.

وفي الربع الثالث انقلب الوضع إلى تقدم الزمالك بنتيجة 56-54، وهو ما حافظ عليه الأبيض لنهاية المباراة.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 80-69، لينتزع صدارة المجموعة بفارق النقاط في المواجهات المباشرة.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى والوحيدة في مرحلة المجموعة من دوري السوبر، حيث فاز بجميع مبارياته الـ 13 السابقة.

الاتحاد أيضا لم يهزم سوى في مباراة واحدة خلال الدور الأول أمام الأهلي.

وتغلب سموحة على مصر للتأمين بنتيجة 75-58.

فيما فاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 76-51.

بذلك تساوت نقاط سموحة وطلائع الجيش عند 19 لكل منهما.

وفاز طلائع الجيش في المواجهة الأولى على سموحة بنتيجة 79-75.

ولكن فوز سموحة الكبير على طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة 74-49، حسم له المركز الخامس.

مباريات الجولة الأخيرة:

الاتحاد 80-69 الأهلي

مصر للتأمين 58-75 سموحة

الجزيرة 76-51 طلائع الجيش

الزمالك 89-72 المصرية للاتصالات

وأقيمت منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد (الفائز من الثامن والتاسع) ثم يواجه الثاني (الفائز من السابع والعاشر)، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وانتهت مرحلة تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، بفوز سبورتنج بالمركز التاسع، والقناة بالمركز العاشر.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ترتيب مجموعة دوري السوبر:

1- الاتحاد السكندري 27 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

2- الأهلي 27 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- الجزيرة 21 نقطة

5- سموحة 19 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

6- طلائع الجيش 19 نقطة

7- المصرية للاتصالات 17 نقطة

8- مصر للتأمين 15 نقطة

مواعيد ونظام دوري السوبر

قبل ربع النهائي تقام المباريات التأهيلية بنظام Best of 3 بين السابع والعاشر، وبين الثامن والتاسع.

وينطلق الدور ربع النهائي بنظام Best of 5 (الفائز بحاجة لـ 3 انتصارات من أجل التأهل) يوم 24 مارس.

وتلعب المباريات يومي 24 و25 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الخامسة -إن تطلبها الحسم- يوم 2 أبريل.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام بنفس النظام في أيام 5 و8 و10 و12 أبريل، على أن تقام الخامسة الفاصلة -إن لزم الأمر- يوم 13 من الشهر ذاته.

ويقام الدور النهائي بنفس النظام أيضا في شهر مايو، وحددت أيام 10 و12 و14 و16 و18 للمباريات.

المواجهات التأهيلية إلى ربع النهائي:

مصر للتأمين × سبورتنج

المصرية للاتصالات × القناة

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × الفائز من (مصر للتأمين × سبورتنج)

الأهلي × الفائز من (المصرية للاتصالات × القناة)

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد ومصر للتأمين × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش