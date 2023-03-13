بابافاسيليو بعد الفوز على بيراميدز: مشكلة البنك الأهلي نفسية.. وأهنئ اللاعبين

الإثنين، 13 مارس 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - بابافاسيليو

عبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي عن شعوره بالسعادة بعدما حقق الفوز على بيراميدز.

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "موقفنا كان شديد الصعوبة واليوم اللاعبين أظهروا روحا كبيرة أمام بيراميدز ولم نمحنهم فرصة للاستحواذ على الكرة لأن لديهم القدرة على معاقبتنا".

وأضاف "أهنئ اللاعبين لأنهم أدوا بشكل مذهل وأعطوا كل ما لديهم على أرض الملعب وهذه هي العقلية التي أريدهم أن يحتفظوا بها".

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وواصل "الخسارة ليس بالأمر السهل ومن الصعب أن تعود وتفرض شخصيتك".

وأكمل "بالفعل يمكن أن نفوز في المباريات بالحظ ولكن الحظ غاب عنا في المواجهات الماضية ولكن عندنا تستعد جيدا وتسيطر على كل شيء الحظ سيأتي لك".

وأتم تصريحاته "مشكلة الفريق كانت نفسية لأن عندما تخسر مباراة في اللحظات الأخيرة ثم يتكرر هذا الأمر الجميع يفقد الثقة في قدرته على الفوز أمام أي فريق".

وحقق البنك الأهلي الفوز الأول له مع بابافاسيليو وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وخلال 6 مباريات للمدرب القبرصي مع البنك الأهلي تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وفاز أخيرا أمام بيراميدز.

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