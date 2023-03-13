انتهت في الدوري الإيطالي - ميلان (1) - (1) ساليرنيتانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان أمام ساليرنيتانا في ختام منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي.

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ويغيب عن ميلان جونيور ميسياس بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل الروسونيري كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: بيير كالولو - ماليك ثياو - فيكايو توموري

خط الوسط: أليكسيس سايليمايكرس - إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: براهيم دياز - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وإن فاز يتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة عن لاتسيو صاحبه الحالي، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني (50 نقطة).

فيما يحتل ساليرنيتانا المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن منقطة الهبوط.

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ق 83 دومين كرنيجوي وجونيور سامبا بدلا من إميل بوهينين وباسكال مازوتشي.

ق 82 مينيان يتألق ويبعد هدفا من بيونتيك

ق 72 إلغاء ركلة الجزاء وسط اعتراضات لاعبي ميلان

ق 71 الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق 70 ركلة جزاء لميلان بعد سقوط إسماعيل بن ناصر إثر تدخل من دوماجوي براداريتش

ق 68 جوليو ماجيوري وماتيو لوفاتا بدلا من أنطونيو كاندريفا ولورينزو بيرولا

ق 62 زلاتان إبراهيموفيتش وشارل دي كيتيلاري وديفوك أوريجي بدلا من أوليفييه جيرو وبراهيم دياز ورافاييل لياو.

ق 61 جوووووول بولاي ديا يسجل التعادل بعد تمريرة من دوماجوي براداريتش

ق 59 بطاقة صفراء لجيرو تكلفه الغياب عن المباراة المقبلة

ق 57 أنطونيو كاندريفا يسدد من متابعة ولكن الحارس يتصدى

ق 56 كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان السابق بدلا من جريجوريس كاستانوس

ق 52 لياو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

استراحة

ق 45+1 جووووول أوليفييه جيرو يتلقى الركنية من بن ناصر ويسجل الهدف الأول بالرأس

ق 39 جيرو يسدد ولكن فوق العارضة

ق 33 جريجوريس كاستانوس يهدر أخطر فرص ساليرنيتانا.. التسديدة يبعدها الدفاع إلى ركنية

ق 29 جيرو يتلقى الركنية ويحاول لعب مقصية ولكن تمر فوق العارضة

ق 23 أخطر فرص المباراة تضيع من لياو بتسديدة جاورت القائم.. ركلة مرمى

ق 20 أوليفييه جيرو يتلقى الكرة من متابعة ويسدد على حدود المنطقة ولكن تصطدم بالدفاع

ق 14 إسماعيل بن ناصر يسدد ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري

ق 10 لياو يسدد كرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة