منافس الأهلي - الهلال يستهل البطولة العربية بثلاثية في المنامة

حقق الهلال السوداني الفوز على المنامة البحريني بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

المباراة أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان وسط حضور جماهيري لمشجعين الهلال.

تقدم فابريس نجوما للهلال في الدقيقة الـ 77 بعد شوط أول سلبي انتهى بدون أهداف.

وأضاف ليليبو مكابي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى محمد عبد الرحمن ثلاثية الهلال في الدقيقة الـ 92 بهجمة مرتدة أنهاها في الشباك.

وسيلعب الفائز من الهلال والمنامة في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة الصفاقسي التونسي ضد نادي قطر.

وسينضم المتأهل من المباراتين إلى المجموعة الأولى والتي تضم الترجي التونسي والشرطة العراقي واتحاد جدة.

مباراة المنامة كانت هي الأخيرة للهلال قبل مواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط خلف صنداونز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويحتاج الأهلي إلى تعثر الهلال ضد صنداونز والفوز في المباراتين المتبقيتين للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.