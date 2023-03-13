طريق العودة.. الترام يصعد إلى الدرجة الثالثة رغم الخسارة

75 عاما مرت على تواجد فريق الترام في الموسم الأول للدوري الممتاز..

الفريق الآن في موسم 2022-2023 يتواجد في القسم الرابع بعد هبوطه من القسم الثالث، ولكنه استعد جيدا وعاد مرة أخرى إلى الدرجة الثالثة.

جاء ذلك على الرغم من هزيمته اليوم أمام العامرية بهدف دون رد.

وقال صلاح عرفة المدير الفني لنادي الترام لـ FilGoal.com: "الترام حقق الصعود اليوم لدوري القسم الثالث بعد موسم طويل بعد هبوط الفريق للقسم الرابع".

وأضاف "تم تعييني مديرا فنيا للفريق في شهر سبتمبر الماضي وبدأت التحضير للعودة سريعا".

وأوضح "تصدرنا المجموعة في القسم الرابع بالإسكندرية وخضنا دورة الترقي بمشاركة أربعة أندية، حيث لعبنا مع مصر الحضر ودهميت والعامرية".

وواصل عرفة "حققنا الانتصار على دهميت 3-1، ثم التعادل مع مصر الحضر 1-1، ثم خسرنا من العامرية 1-0".

وتابع "كل الأندية صار رصيدها 4 نقاط، ولكننا تفوقنا بفارق الأهداف وتأهلنا بالمركز الأول".

واختتم "سنخوض مباراة مع المعمورة لتحديد بطل الإسكندرية، ولكننا حسمنا الصعود للقسم الثالث".