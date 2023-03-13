حجازي: بدأنا بشكل غير جيد ضد الفيحاء.. والكأس مهم بالنسبة لنا

شدد أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي على جاهزية جميع لاعبي الفريق بدنيا وذهنيا للمباريات القادمة.

وحقق الاتحاد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال حجازي لقناة SSC سبورتس عقب المباراة: "بطولة الكأس مهمة جدا بالنسبة لنا، والمباراة كانت صعبة لأننا بدأنا بشكل غير جيد ولم نقدم الأداء الذي توقعناه على الرغم من تسجيلنا لهدف مبكر".

واستمر "في الشوط الثاني تمكنا من استرجاع الأداء ولكن لم نتمكن من التسجيل وعلى الرغم من ذلك تحكمنا في المباراة".

وأضاف "خضنا مباراة صعبة قدمنا خلالها مجهود كبير منذ ثلاثة أيام ولكننا كنا مستعدين بدنيا بشكل جيد واللاعبين قدموا أداء جيد ومباريات الكأس يكون لها حساباتها الخاصة خصوصا وأن الفيحاء قدم مباراة كبيرة ولكننا تمكنا من تحقيق الفوز".

وأتم "الجميع العناصر لدينا جاهزة ومستعدين لدنيا وذهنيا ولكن اليوم افتقدنا لعض الاستعداد الذهني وعلى الرغم من ذلك حققنا الفوز".

وأصبح الاتحاد هو الأول المتأهلين إلى دور نصف النهائي ليواجه الفائز من الهلال والفتح في الدور المقبل. وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة يوم 18 مارس مع الفتح خارج ملعبه في الجولة الـ 21 من الدوري.