تشكيل ميلان - بن ناصر في الصف الأساسي لمواجهة ساليرنيتانا.. وغياب وحيد

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة ساليرنيتانا في ختام منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان جونيور ميسياس بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل الروسونيري كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: بيير كالولو - ماليك ثياو - فيكايو توموري

خط الوسط: أليكسيس سايليمايكرس - إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: براهيم دياز - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وإن فاز يتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة عن لاتسيو صاحبه الحالي، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني (50 نقطة).

فيما يحتل ساليرنيتانا المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن منقطة الهبوط.