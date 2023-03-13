فازوا أخيرا مع بابافاسيليو.. البنك الأهلي يكبد باتشيكو أول هزيمة مع بيراميدز

حقق البنك الأهلي الفوز الأول له مع نيكوديموس بابافاسيليو وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 39 في المركز الثالث.

وخلال 6 مباريات للمدرب القبرصي مع البنك الأهلي تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وفاز أخيرا أمام بيراميدز.

على الجانب الآخر خسر البرتغالي جايمي باتشيكو لأول مرة مع بيراميدز منذ أن تولى تدريب الفريق خلفا لليوناني تاكيس جونياس.

ولعب باتشيكو مع بيراميدز 15 مباراة، فاز في 8 وتعادل 6 مرات، وخسر أمام البنك الأهلي.

وصف المباراة

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من محمد فتحي بعد متابعة لركلة ركنية.

وطالب لاعبو بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل بين محمد حمدي ومحمود الجزار مدافع البنك الأهلي.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويشير إلى استمرار اللعب.

وأنقذ محمد أبو جبل فرصة التعادل لبيراميدز من انفراد للمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني كاد إبراهيم عادل أن يسجل التعادل في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن محمود قاعود أبعد الكرة من على خط الممرى.

ونجح بيراميدز في إدراك التعادل في الدقيقة 70 عن طريق فخر الدين بن يوسف بعدما استلم تمريرة أمام المرمى من إسلام عيسى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة احتمالية وجود ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد التحام بين أسامة جلال ومحمد هلال.

لكن الحكم بعد مراجعة اللعبة أشار إلى استمرار اللعب ولم يحتسب مخالفة.

وأبى البنك الأهلي أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة واستغل إسحاقو يعقوبو خطأ مشترك بين عبد الله السعيد وأسامة جلال ليخطف الكرة ويرسل عرضية إلى محمود قاعود الذي تابعها بتسديدة مباشرة في شباك أحمد الشناوي.

مسجلا هدف فوز البنك الأهلي في الدقيقة 81.

وحاول بيراميدز في الدقائق المتبقية تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المواجهة بفوز البنك الأهلي.