كرة سلة - الاتحاد يتصدر بهزيمة الأهلي الأولى ويرسله لطريق الزمالك.. الموقف الكامل لـ دوري السوبر

تغلب الاتحاد السكندري على ضيفه الأهلي بنتيجة 80-69 في قمة منافسات الجولة الـ 14 والأخيرة لمرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

وانتهى الربع الأول بتقدم الاتحاد 18-16.

التقدم استمر في الربع الثاني بنتيجة 34-29.

وفي الربع الثالث خرج الاتحاد متقدما بفارق 8 نقاط وبنتيجة 58-50.

بذلك يتلقى الأهلي هزيمته الأولى والوحيدة في مرحلة المجموعة من دوري السوبر، حيث فاز بجميع مبارياته الـ 13 السابقة.

الاتحاد أيضا لم يهزم سوى في مباراة واحدة خلال الدور الأول أمام الأهلي، وانتزع الصدارة بفارق النقاط في المواجهات المباشرة.

وتغلب سموحة على مصر للتأمين بنتيجة 74-58.

مباريات الجولة الأخيرة:

الاتحاد 80-69 الأهلي

مصر للتأمين 58-74 سموحة

الجزيرة × طلائع الجيش (جارية الآن)

الزمالك × المصرية للاتصالات (تبدأ في الثامنة والنصف مساء)

وأقيمت منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ترتيب مجموعة دوري السوبر:

1- الاتحاد السكندري 27 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

2- الأهلي 27 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- الجزيرة 19 نقطة

5- سموحة 19 نقطة

6- طلائع الجيش 18 نقطة

7- المصرية للاتصالات 16 نقطة

8- مصر للتأمين 15 نقطة

*الفائز يحصل على نقطتين.. والخاسر يحصل على نقطة

لماذا تصدر الاتحاد؟

تساوت النقاط بين الأهلي والاتحاد، حيث فاز الأحمر في المباراة الأولى بنتيجة 77-72، والآن فاز الاتحاد بالثانية بنتيجة .

في حال تساوي النقاط يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، وفي تلك الحالة سيكون التعادل في المواجهات بمباراة لكل فريق، ما يقودنا إلى المعيار التالي مباشرة: فارق النقاط في المواجهات المباشرة.

الأهلي فاز على الاتحاد بنتيجة 77-72 وبفارق 5 نقاط، بينما فاز الاتحاد بنتيجة أي بفارق .. نقاط.

مواعيد ونظام دوري السوبر

ينطلق الدور ربع النهائي بنظام Best of 5 (الفائز بحاجة لـ 3 انتصارات من أجل التأهل) يوم 24 مارس.

وتلعب المباريات يومي 24 و25 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الخامسة -إن تطلبها الحسم- يوم 2 أبريل.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام بنفس النظام في أيام 5 و8 و10 و12 أبريل، على أن تقام الخامسة الفاصلة -إن لزم الأمر- يوم 13 من الشهر ذاته.

ويقام الدور النهائي بنفس النظام أيضا في شهر مايو، وحددت أيام 10 و12 و14 و16 و18 للمباريات.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × مصر للتأمين

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد ومصر للتأمين × الفائز من الرابع والخامس

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك والمركز السادس